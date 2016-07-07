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الخارجية الأمريكية تدعو كوريا الشمالية للكف عن الأعمال التي تزيد التوتر

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الخارجية الأمريكية تدعو كوريا الشمالية للكف عن الأعمال التي تزيد التوتر الخارجية الأمريكية تدعو كوريا الشمالية للكف عن الأعمال التي تزيد التوتر

وزارة الخارجية الأمريكية

حث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي كوريا الشمالية على الكف عن البيانات والأفعال التي تزيد التوتر في المنطقة ، ردا على تحذير بيونج يانج من أنها تستعد لأعنف رد على إدراج واشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على القائمة السوداء.

ودعا كيربي ، في تصريحات أوردها راديو (سوا) اليوم الخميس ، بيونج يانج إلى الكف عن الأفعال والبيانات الخطابية التي لا تؤدي إلا إلى إذكاء التوتر في المنطقة.

وكانت كوريا الشمالية ، قد أعلنت انها تدرس اتخاذ رد قاس على ما وصفته بإعلان حرب من قبل الولايات المتحدة بعدما أدرجت واشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في قائمة عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

أ ش أ

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