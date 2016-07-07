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ضبط 88 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة

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ضبط 88 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة ضبط 88 هاربا من تنفيذ أحكام فى حملة أمنية بالبحيرة
قاد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم ، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام، والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث الجنائية، والعميد حازم حسن وكيل المباحث، عن ضبط 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات ، كما تم ضبط 88 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، فيما تحررت محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 902 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية و سير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.


>ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية فى البحيرة

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