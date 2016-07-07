أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "طور سيناء- شرم الشيخ"

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "طور سيناء- شرم الشيخ" إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "طور سيناء- شرم الشيخ"
أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة "مينى باص" على طريق "طور سيناء- شرم الشيخ".

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء بالحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من محمد سمير فؤاد 26 القاهرة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية، ومحمد عبد الفتاح إبراهيم 22 القاهرة كدمة بالوجه وسحجات، وإسلام محمد هانى 27 القاهرة جرح قطعى بالرأس ، ومحمود فتحى سلطان 27 اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتم أخطار النيابة لتولى التحقيق


>محافظ جنوب سيناء يستقبل بطلتا التزلج على الماء "سينا ودهب"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365