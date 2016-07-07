إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة على طريق "طور سيناء- شرم الشيخ"

أصيب 4 أشخاص، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة "مينى باص" على طريق "طور سيناء- شرم الشيخ".

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة طور سيناء بالحادث، الذى أسفر عن إصابة كل من محمد سمير فؤاد 26 القاهرة، اشتباه كسر بالفقرات القطنية، ومحمد عبد الفتاح إبراهيم 22 القاهرة كدمة بالوجه وسحجات، وإسلام محمد هانى 27 القاهرة جرح قطعى بالرأس ، ومحمود فتحى سلطان 27 اشتباه كسر بالعمود الفقرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتم أخطار النيابة لتولى التحقيق

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