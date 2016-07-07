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يورو 2016..الديوك الفرنسية تطيح بالماكينات الألمانية وتتأهل للنهائي

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يورو 2016..الديوك الفرنسية تطيح بالماكينات الألمانية وتتأهل للنهائي يورو 2016..الديوك الفرنسية تطيح بالماكينات الألمانية وتتأهل للنهائي

الفرنسي

حقق المنتخب الفرنسي فوزًا غاليًا على نظيره الألماني بنتيجه 2- 0 من المباراة التي جمعت بين المنتخبين بمدينة مرسيليا ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″.

وأطاح منتخب الديوك الفرنسية بالماكينات الألمانية ليتأهل لنهائي البطولة حيث فرض أصحاب الأرض ضغطًا كبيرًا منذ اللحظات الأولى من المباراة، ليتمكن جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي الهدف الأول عن طريق ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وعزز أصحاب الأرض تقدمهم باحراز الهدف التاني عن طريق جريزمان ليتأهل المنتخب الفرنسي للنهائي وويواجه المنتخب البرتغالي.

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