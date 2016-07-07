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الأمم المتحدة: وصول المساعدات لـ 941 ألفا و 825 مدنيا فى سوريا

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الأمم المتحدة: وصول المساعدات لـ 941 ألفا و 825 مدنيا فى سوريا الأمم المتحدة: وصول المساعدات لـ 941 ألفا و 825 مدنيا فى سوريا
ذكر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة فى جنيف ، وعقب الاجتماع الأسبوعى لممثلى المجموعة الدولية المعنى بالشأن الإنسانى فى سوريا ، أن عدد من تم الوصول اليهم بالمساعدات فى المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول اليها فى سوريا بلغ ، حتى أول أمس 5 يوليو ، 941 ألفا و 825 مدنيا.

وأشار المكتب ، فى بيان اليوم الخميس ، الى أن من بين هؤلاء ، وصلت المساعدات الى 537 ألفا و 675 فى المناطق التى يصعب الوصول اليها ، اضافة الى 354 ألفا و 150 فى المناطق المحاصرة.
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