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السودان تدين تفجيرات حى الكرادة في العاصمة العراقية

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السودان تدين تفجيرات حى الكرادة في العاصمة العراقية السودان تدين تفجيرات حى الكرادة في العاصمة العراقية
دانت السودان التفجير الإرهابى الذى وقع فى حى "الكرادة" وسط العاصمة العراقية بغداد الأحد الماضى وأسفر عن مقتل العشرات.

وقال بيان للخارجية السودانية، اليوم الخميس: "تدين حكومة جمهورية السودان حادث التفجير الإرهابى الذى حدث فى حى الكرادة وسط بغداد بالعراق وأدى إلى مقتل أكثر من مائتى قتيل، مؤكداً "إن هذا الحادث الأليم لا يمت للإنسانية بصلة ويعبر عن نفوس مريضة بلغت مداها فى التطرف وحادت عن جادة الطريق".

ودعت السودانية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل القضاء على الإرهاب، مؤكدة وقوفها مع حكومة العراق فى حربها ضد الإرهاب والقضاء عليه وتؤمن على كافة الإجراءات التى تضمن حماية وسلامة مواطنيها، معربة عن عميق مواساتها لعائلات الضحايا والمصابين.

وطبقا لوزارة الصحة العراقية اليوم، فقد ارتفع عدد قتلى الهجوم الانتحارى الذى استهدف مركزا للتسوق فى منطقة الكرادة فى بغداد إلى 292 قتيلا. وتبنى تنظيم "داعش" الارهابى الهجوم.
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