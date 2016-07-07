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لماذا تحتاج المرأة عدد ساعات نوم أكثر من الرجل.. مخها أكثر تعقيدا

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لماذا تحتاج المرأة عدد ساعات نوم أكثر من الرجل.. مخها أكثر تعقيدا لماذا تحتاج المرأة عدد ساعات نوم أكثر من الرجل.. مخها أكثر تعقيدا
ليس النوم الجيد متعلقا فقط بعدد الساعات التى يرتاحها الجسم البشرى، لكن الأمر يتعلق أيضا بنوعية النوم، فمن المعروف أن الغرض الأهم من النوم هو إعادة تنشيط الدماغ البشرى نفسه والتعافى من الإرهاق اليومى.

وبالتالى، فما يجب علينا فهمه هو أنه كلما استخدمنا دماغنا خلال النهار، سنحتاج المزيد من الراحة وساعات من النوم وقد أظهرت الدراسات أن النساء يحتجن إلى النوم أكثر من الرجال.

العلماء، وبعد عدد من البحوث، توصلوا إلى أن أدمغة النساء تحتاج لساعات أطول من النوم من أجل الاستعداد لليوم التالى، وفيما يلى بعض النقاط التى تجيب على تساؤل لماذا تحتاج المرأة لعدد ساعات نوم أكثر من الرجل؟

المرأة مختلفة بيولوجيا: إذ تمر على مدار الشهر بالكثير من التغيرات الهرمونية المتعلقة بالدورة الشهرية والطمث ثم بعد ذلك الوصول إلى سن اليأس

1- مخ المرأة أكثر تعقيدا: لذا تحتاج المرأة للنوم عدد من الدقائق أكثر (20 دقيقة أكثر)
>2- مخ المرأة مخلوق للاستخدام كثيرا وبالتالى يحتاج وقتا أطول للتعافى من الاستخدام الكثيف
>3- مخ المرأة يستخدم فى أشياء متعددة فى نفس الوقت فأى امرأة مهما كانت بسيطة تشاهد التلفاز وتحمل طفلها وترتب منزلها وتطبخ فى ذات الوقت

4- المرأة تتأثر أكثر بالتوترات الحياتية فهى تعيش حالات عصبية مختلفة طوال اليوم تجعلها أكثر إرهاقا وبالتالى تحتاج لنوم أطول


>- دراسة: الكثير أو القليل من النوم يضع الرجال فى خطر الإصابة بالسكر

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