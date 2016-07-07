بالصور.. تفحم سائق سيارة ملاكى وإصابة 2 آخرين بحادث تصادم بالبحيرة

شهد الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية"، حادث مروع أمام قرية الحجانية التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وأسفر عن تفحم سائق سيارة ملاكى نتيجة إشتعال النيران بالسيارة أصيب أثنين أخرون وتم نقلهم لمستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامي مدير أمن البحيرة، قد تلقي إخطارًا من اللواء محمد خريصه مدير إدارة البحث الجنائي بالحادث، وبالإنتقال تبين أنه أثناء سياره رقم 5861 ب ق ج علي الطريق الزراعي أمام قرية الحجانية بإتجاه الأسكندرية اصطدم بعمود كهرباء نتيجة السرعة الزائدة، ونتج عن ذلك دوران السيارة وتغير اتجاهها وقطع الطريق علي القادمين من الخلف واصطدمها بسياره قادمة من الخلف وتسبب ذلك في إنقلاب السياره الاولي عده مرات واشتعالها وسقوط السيارة الثانية الترعة المجاورة للطريق الزراعى.

وأسفر الحادث عن تفحم سائق السيارة الأولى وإصابة مرافقه وقائد السيارة الثانية وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى دمنهور العام وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة و العرض علي النيابة التي تولت مباشرة التحقيقات.



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سقوط السيارة الثانية فى الترعة المجاورة للطريق الزراعى



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تفحم سيارة ملاكى فى البحيرة



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تفحم سيارة ملاكى فى البحيرة



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تفحم سيارة ملاكى فى البحيرة



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تفحم سيارة ملاكى فى البحيرة

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