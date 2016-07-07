محافظ المنوفية يجازى 3 رؤساء قرى.. ويثيب 12 طبيبا بالوحدات الصحية

أجرى هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك جولة لمركز ومدينة الشهداء تفقد خلالها الوحدات المحلية والصحية والمستشفيات ومحطات المياه واستكمال المرور على بعض القرى التابعة لمركز منوف، لمتابعة سير العمل والنوباتجيات لتحقيق الانضباط والالتزام خلال أيام العيد رافقه خلال الجولة خمسة فرق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وقرر المحافظ مجازاة رؤساء الوحدات المحلية بشبرا باص ومنشأة سلطان وطملاى بخصم ثلاث أيام من راتبهم لسوء حالة الطريق وتدنى مستوى النظافة ووجه المحافظ بسرعة تسوية الطرق فورا، ولاحظ المحافظ أثناء السير بطريق منشأة سلطان وجود ركاب أعلى سطح الأتوبيس رقم "70526" أجرة منوف فأمر بسحب رخصة سائق الأتوبيس وتسليمها لإدارة المرور لاتخاذ اللازم لتعريضه حياة الركاب للخطر، كما تبين انتظام العمل بالوحدة الصحية بقرية منشأة سلطان، وأمر بإثابة الطبيبة انتصار عبد الجواد بمبلغ 200 جنيه، وتوجيه خطاب شكر لها.

كما أسفرت الجولة بمستشفى الشهداء المركزى عن إحالة 7 موظفين للتحقيق لغيابهم بدون إذن، وتبين انتظام سير العمل بالمستشفى العام بزاوية الناعورة، وانتظام سير العمل بـ12 وحدة صحية بمركز الشهداء وهى الوحدات الصحية بالعراقية وجزيرة الحجر وكفر حجازى ودنشواى وكفر دنشواى وزاوية البقلى وعمروس ودناصور وعشما وسلامون قبلى وشمياطس ودراجيل وكفر السوالمية وساحل الجوابر وكفر الشبع، وكذلك بالمركز الصحى الحضرى بزاوية الناعورة، وكذلك انتظام سير العمل بـ 7 وحدات محلية وهى الشهداء وعشما ودنشواى وزاوية البقلى وزاوية الناعورة ودراجيل وساحل الجوابر، وانتظام سير العمل بمحطات مياه زاوية الناعورة وكفر عشما وكفر دنشواى وعمليات مياه ابو كلس ودناصور.

كما قرر محافظ المنوفية إثابة 12 طبيبا بمبلغ 200 جنيه لكل منهم وتوجيه خطاب شكر لهم لتواجدهم بالنوباتجيات بالوحدات الصحية التى انتظم العمل بها وهم الطبيب محمود الرفاعى، ومعتز إبراهيم، وإيمان يحيى قابل وهانى السعيد حمد، ونورا عادل، وهند محمد عبد الغنى، وعبد العزيز عزت عبد العليم، ووسام عبد المحسن شاهين، واسامة حسن الجزر، وزينب ربيع هلال، ومحمد عبد الجابر، وخالد عبد السميع رزق، واحالة 4 أطباء أخرين إلى التحقيق لتركهم العمل والغياب بدون اذن بالوحدات الصحية بكفر الشبع، كفر السوالمية، وزاوية البقلى،وعمروس، مؤكدا على ضرورة معاقبة كل من يخالف القانون وإثابته من يجيد أداء عمله.