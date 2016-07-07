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ضبط 15 معدية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة

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ضبط 15 معدية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة ضبط 15 معدية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة اليوم، الخميس، حملة مكثفة لضبط المعديات المخالفة على المسطح المائى دائرة مركز كوم حمادة بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وشارك فى الحملة اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة وضباط قسم المسطحات المائية وإدارة البحث الجنائى وإدارة الحماية المدنية بالتنسيق والنقل النهرى والوحدة المحلية لمركزى كوم حمادة والمحمودية، وأسفرت عن ضبط 15 معدية للعمل بدون ترخيص ومخالفاتها شروط التشغيل، وجارى تحرير محاضر بالوقائع.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مكتبة كائنة بمدينة أبوحمص لحيازته وعرضه بالمكتبة على ألعاب نارية مجهولة المصدر ومحظور تداولها لخطورتها على المواطنين، وتم ضبط عدد (475) صاروخ مختلف الأشكال والأنواع وتحرر المحضر اللازم.


>ضبط 11 معدية للعمل بدون ترخيص خلال حملة أمنية فى البحيرة

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