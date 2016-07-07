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تشك: الموسم الأول في أرسنال لم يكن على قدر طموحاتنا

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تشك: الموسم الأول في أرسنال لم يكن على قدر طموحاتنا تشك: الموسم الأول في أرسنال لم يكن على قدر طموحاتنا

"أشعر بخيبة الأمل" هكذا تحدث بيتر تشك حارس مرمى أرسنال عن موسمه الأول في أرسنال والذي خرج منه خالي الوفاض بعدما فشل في حصد أي لقب.

وانضم تشك لأرسنال قادما من صفوف تشيلسي وبدأ موسمه بالفوز بكأس الدرع الخيرية –التي لا تعد رسمية- على حساب فريقه القديم.

وتحدث تشك لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا:"أشعر بخيبة الأمل، كنا نعتقد إننا جيدين بما فيه الكفاية للمنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة".

وأضاف"ولكن ليستر سيتي استطاع تحقيق إنجازا تاريخيا في النهاية بالظفر باللقب".

وواصل الحارس التشيكي"ولكن في النهاية حققنا المركز الثاني والذي لم يحتله أرسنال منذ فترة كبيرة، ورغم كل ما حدث فكان هناك العديد من الإيجابيات لنا في الموسم الماضي والتي أتمنى أن نكررها الموسم المقبل مع مواصلة التحسن".

وأردف"لا نريد إنهاء الموسم المقبل بدون الحصول على أي بطولة وسنعمل على تحقيق ذلك الأمر".

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