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صور..السعودية تكشف عن هوية منفذي هجوم القطيف الإرهابي

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صور..السعودية تكشف عن هوية منفذي هجوم القطيف الإرهابي صور..السعودية تكشف عن هوية منفذي هجوم القطيف الإرهابي

أحد منفذي هجوم القطيف – وكالة الأنباء

كشفت وزارة الداخلية السعودية، مساء الخميس، عن هوية منفذي الهجمات الانتحارية في القطيف.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية قال المتحدث الأمني للداخلية ”اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذي التفجير الإرهابي بمحافظة القطيف بأنهم كل من: عبد الرحمن صالح محمد العمر يبلغ من العمر 23 عامًا ، ممن سبق إيقافهم عام 1435هـ لمشاركته في تجمعات غوغائية تنادي بإطلاق سراح الموقوفين في قضايا إرهابية”.

و”إبراهيم صالح محمد العمر يبلغ من العمر 20 عامًا، وعبدالكريم إبراهيم محمد الحسِنِي يبلغ من العمر 20 عامًا . وجميعهم لم يستخرجوا بطاقات الهوية الوطنية”.

وأشارت الداخلية السعودية  أنه تم ضبط 19 متهمًا ممن توفرت أدلة  على خلفية الجرائم الإرهابية التي وقعت بالمدينة المنورة ومحافظتي جدة والقطيف موضحة أن منهم 7 سعوديين و 12 من الجنسية الباكستانية.

كان انفجارًا قد وقع قرب مسجد في القطيف دون خسائر في الأرواح.

 

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