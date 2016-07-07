ضبط 1120 قرصا مخدرا بحوزة شاب بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة، مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط شاب حاصل على ليسانس حقوق وبحوزته 1120 قرص مخدر بقصد الإتجار.

وتمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط "س.ا.ا." حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بندر المحمودية وبحوزته عدد (1120 ) قرص مخدر "بقصد الإتجار" وتحرر المحضر اللازم.

وفى مجال الأحكام المجمعة تم ضبط "ع.ع.ع" تاجر ومقيم منية النصر دقهلية والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد ( 24 ) حكم حبس ( 16 ) جزئى، (8) مستأنف.

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