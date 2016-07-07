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لماذا يجب أكل السمك يوميا؟.. يقاوم الاكتئاب والتجاعيد وضعف المناعة

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لماذا يجب أكل السمك يوميا؟.. يقاوم الاكتئاب والتجاعيد وضعف المناعة لماذا يجب أكل السمك يوميا؟.. يقاوم الاكتئاب والتجاعيد وضعف المناعة
تناول الأسماك على أساس يومى أمر جيد لكل من الجلد والشعر، إضافة إلى أن له الكثير من الفوائد الصحية فمبدئيا أغشية الخلايا من الأسماك تحتوى على أحماض أوميغا 3 المفيدة جدا.

أكل السمك يوميا يضخ الأوميغا 3 فى مجرى الدم، ما يسمح بسريان السيروتونين، وهو مركب مضاد للاكتئاب، وهذا يؤدى إلى خفض معدلات الاكتئاب.

تناول الأسماك جيد للقلب، بغض النظر عن حالة القلب، والسمك يساعد على بناء نظام المناعة أيضا، لذا فإن أولئك الذين لديهم أنظمة مقاومة منخفضة إلى جانب أعراض أخرى نتيجة لفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز قد يستفيدون من تناول الأسماك.

وتناول الأسماك بصورة منتظمة يخفف الالتهابات فى الجسم أيضا لذا فإن أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدى يمكن أن يستفيدون من تناول الأسماك .

تناول الأسماك بشكل يومى يحسن من مستوى الرطوبة فى الجلد، ويقلل من حب الشباب، ويمنع التجاعيد، كما أن استهلاك الأسماك على أساس يومى يشجع خفض الوزن وحرق أفضل من النظام الغذائى وممارسة الرياضة وحدها.

وأخيرا فإن تقارير وكالة "أسوشيتد برس" تؤكد أن بعض خبراء التغذية يعتقدون أن الحمض الدهنى "أوميغا 3" الموجود فى الأسماك يمثل كتلة المبنى الرئيسى للعقل البشرى.


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