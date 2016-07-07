تقرير في الجول – كيف يُفيد علي معلول الأهلي؟ ' 3 في واحد '

ما الإضافة التي سيعطيها علي معلول إلى الأهلي في حالة إتمام انتقاله إلى الفريق؟ أهداف؟ صناعة؟.. الفائدة أكثر من ذلك.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن علي معلول في دائرة اهتمام الجهاز الفني وإتمام المفاوضات سيكون عقب لقاء الزمالك. (طالع التفاصيل).

قبل أن يتحدث عبد القادر الجلالي وكيل أعمال اللاعب لـFilGoal.com ليؤكد وجود مفاوضات مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

وفي حالة إتمام الصفقة، ما الفائدة التي ستعود على الأهلي في ذلك؟ أرقام اللاعب تُجيب.

الأسم: علي معلول.

السن: 26 عاما.

الجنسية: تونسي.

النادي الحالي: الصفاقسي التونسي.

المركز: 3 في واحد.

وهنا الميزة الأكبر في علي معلول.

فيقدر علي معلول على شغل 3 مراكز في الملعب. ظهير أيسر. لاعب وسط. وجناح أيسر.

ليس مجرد إمكانية التواجد في أكثر من مركز، بل يمتلك قدرة كبيرة على التألق في أي مركز من الثلاثة مراكز التي يشغلها. ليس مجرد "سد فراغ" بل يقدر على صناعة الفارق.

وهذا كان السبب الرئيسي في تحول علي معلول من أكاديمية الصفاقسي إلى لاعب أساسي وقائد للفريق الأول.

علي معلول بدأ مسيرته في ملاعب كرة القدم مع شباب الصفاقسي التونسي قبل أن يقفز للفريق الأول في موسم 2008-09.

قبل نهاية الدوري التونسي موسم 2008-09 بجولتين، فقد الصفاقسي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، ومن هنا استعان المدرب بعدد من قطاع الناشئين للعب أخر المباريات.

وهنا ظهر علي معلول مع الفريق الأول لأول مرة وشارك لمدة 90 دقيقة أمام الأولمبي الباجي. وكانت تلك المشاركة الأولى في تاريخ اللاعب مع الفريق الأول.

بعدها شارك علي معلول في لقاء الجولة الأخيرة أمام الاتحاد المنستيري ولمدة 45 دقيقة. قبل أن ينتهي الموسم.

135 دقيقة فقط لعلي معلول مع الفريق الأول للصفاقسي كانت كافية ليثبت أحقيته بالتواجد مع الفريق الأول. وبالفعل بدأ وخاص الفترة الاعدادية مع الفريق ودخل سريعا في حسابات النادي بداية من موسم 2009-10.

ومنذ وقتها وتألق علي معلول في 3 مراكز مع الصفاقسي فلعب 179 مباراة مسجلا 36 هدفا وصنع 43.

الدوري وإفريقيا والظهور الأول ضد الأهلي

8 مواسم في الدوري التونسي مع الصفاقسي، شارك من خلالهم معلول في 3 مراكز خلال 157 مباراة.

وقتها سجل 31 هدفا وصنع 37.

الظهور الإفريقي الأول لعلي معلول مع الصفاقسي جاء أمام الأهلي في السوبر الإفريقي.

وقتها نجح الأهلي في التتويج باللقب بعد الفوز بثلاثية مقابل هدفين. وسجل علي معلول هدفا لفريقه في مرمى الأهلي من ركلة جزاء.

وبعدها ظهر في دوري أبطال إفريقيا مع الفريق لموسمين على التوالي. 2014 و2015.

ولعب 16 مباراة في البطولة. نجح في تسجيل 4 وصناعة 6.

الهداف معلول Vs الأهلي

كيف لظهير أيسر أن يسجل 36 هدفا؟ كيف أن يصبح أكثر مدافع في تاريخ الدوري التونسي مسجلا للأهداف في الموسم الواحد (16 هدفا في موسم 2015-16)؟ الإجابة في الركلات الثابتة.

من أهم الأسباب التي جعلت علي معلول يحجز مقعدا أساسيا في تشكيل النادي التونسي هو قدرته الرائعة على تحويل الركلات الثابتة.

فمن أصل 36 هدفا (في الدوري – وإفريقيا) سجل علي معلول 19 هدفا من ركلة جزاء. 18 بشكل صحيح مباشرة في مرمى الخصم وركلة واحدة تصدى لها حارس وفاق سطيف قبل أن يُكملها اللاعب بنفسه بنجاح في الشباك.

ليس مجرد ركلات الجزاء فقط، فنجح علي معلول في تحويل 6 ركلات ثابتة بنجاح في مرمى خصوم الصفاقسي.

و8 أهداف من تسديدات بالقدم اليسرى و3 بالقدم اليمنى.

ويعد الموسم الأخير لعلي معلول مع الصفاقسي هو الأكثر في تاريخ اللاعب الذي شهد تسجيله للأهداف. 16 هدفا بالتمام والكمال. (8 في الشوط الأول ومثلهم في الشوط الثاني).

2010-11 (هدف واحد)، 2011-12 (هدفان)، 2012-13 (هدف)، 2013-14 (9 أهداف *1 في السوبر*)، 2014-15 (6 أهداف *3 إفريقيا*)، 2015-16 (17 هدفا *1 في إفريقيا).

هل تعلم كم لاعبا سجل للأهلي 16 هدفا هذا الموسم؟ (مقارنة بأهداف علي معلول في الدوري التونسي) الإجابة هي صفر.

لا يوجد أي لاعب في صفوف الأهلي نجح في تسجيل 16 هدفا في الموسم الحالي. الأقرب هو ماليك إيفونا بـ12 هدفا نفس الحال بالنسبة لمؤمن زكريا. وسجل عبد الله السعيد 11 هدفا.

مجموع الأهداف التي سجلها من يشارك كجناح في النادي الأهلي هذا الموسم = 20 هدفا. أي عدد أهداف 4 من لاعبي الأهلي (مؤمن + أحمد الشيخ + وليد سليمان + رمضان صبحي) تتفوق بنسبة صغيرة للغاية أمام أهداف معلول "الجناح".

وماذا عن دفاع الأهلي وكم هدفا جاء هذا الموسم بالدوري عن طريقهم؟ 6 أهداف فقط! وليس من ضمنهم أي هدف عن طريق ظهير أيسر. بفارق 10 لصالح "الظهير" علي معلول.

صانع الأهداف معلول Vs الأهلي

علي معلول صنع 43 هدفا لصالح الصفاقسي خلال بطولتي الدوري وإفريقيا.

الموسم الماضي صنع 4 أهداف في الدوري. وهدف في إفريقيا خلال 4 مباريات.

هنا يأتي تفوق رمضان صبحي "جناح الأهلي" الذي صنع 8 أهداف في الموسم بالدوري.

ويأتي مجموع ما صنعه (مؤمن + رمضان + وليد + الشيخ) = 19 هدفا.

علي معلول لعب في الدوري 27 مباراة. رمضان صبحي لعب 27 مباراة وهو نفس العدد.

بينما لعب مؤمن زكريا 31 مباراة ووليد سليمان 23 مباراة.

وماذا عن ظهيري أيسر النادي الأهلي؟ صبري رحيل صنع 5 أهداف من 28 مباراة. بينما صنع حسين السيد هدفا وحيدا خلال 7 مواجهات في الدوري.