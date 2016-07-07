اسكتش في الجول – ماذا فعل أبو تريكة في عبد المنصف

أجمل أهداف القمة يستعرضها FilGoal.com بشكل مختلف.. وتلك الحلقة مع مراوغة من أحلى وأجمل ما قام به محمد أبو تريكة النجم السابق للأهلي حتى يدك مرمى الزمالك وحارسه آنذاك محمد عبد المنصف.

"اسكتش في الجول" سلسلة جديدة يقدمها FilGoal.com تخلد الأهداف التي لا ينساها جماهير الكرة المصرية.

وهذا الهدف سجله أبو تريكة في فوز الأهلي على الزمالك 1-0. شاهد اسكتش FilGoal.com:

• حازم إمام: "هناك عيب في هو ميزة في أبو تريكة. أنا أحب المراوغة، لكني حين أصل للمرمى لا أهتم كيف أسدد الكرة، تركيزي يكون في المراوغة أكثر. لكن أبو تريكة مختلف، فاعليته أعلى".

• وائل جمعة: "كان يلعب بثقة لا تجعلك تشعر أنه لاعب بالدوري المصري، جميع اللاعبين كانوا كذلك لكن أبو تريكة كان حالة خاصة"

• فهد العتيبي: "كنت أتمنى التعليق على مباراة لأبو تريكة".

• سيد معوض: لا تشعر أن أبو تريكة لاعب في الدوري المصري