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بالفيديو – شاهد هدف تريزيجيه وصناعته لآخر بعرضية جميلة

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بالفيديو – شاهد هدف تريزيجيه وصناعته لآخر بعرضية جميلة بالفيديو – شاهد هدف تريزيجيه وصناعته لآخر بعرضية جميلة

نجح محمود حسن "تريزيجيه" في تسجيل هدفا وصناعة آخر مع أندرلخت في المباراة الودية التي جمعته بليوفين والتي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف لهدف.

وشارك تريزيجيه في الدقيقة 60 حيث كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريقه بهدفين لهدف.

واستطاع لاعب النادي الأهلي السابق في صناعة الهدف الثالث لزميله الغاني فرانك أشيمبونج بعدما أرسل عرضية جميلة من الناحية اليسرى.

واختتم تريزيجيه أهداف أندرلخت بتسجيله للهدف الرابع بسهولة بعدما راوغ زميله حارس مرمى ليوفين ليمرر الكرة للاعب المصري الذي أودعها الشباك.

ورغم عدم مشاركة تريزيجيه مع أندرلخت في معظم المباريات الموسم الماضي إلا أن النادي البلجيكي قرر تحويل الإعارة إلى بيع نهائي في صفقة أدخلت للأهلي 3 ملايين يورو.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري البلجيكي يوم 29 يوليو المقبل.

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