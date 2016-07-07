في_القمة – مران الزمالك .. عودة باسم مرسي

عاد باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك لخوض التدريبات الجماعية مع فريقه استعدادا لمواجهة الأهلي.

الزمالك يستعد لمواجهة الأهلي يوم السبت في الجولة الأخيرة من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم اللقب لصالح المارد الأحمر قبل النهاية بجولتين.

وشهد مران الزمالك يوم الخميس مشاركة باسم مرسي في التدريبات الجماعية للفريق ليصبح جاهزا لمواجهة الأهلي.

ولم يشارك باسم مرسي في مران الأربعاء بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي إراحة اللاعب بعد شكواه من إصابة بكدمة.

وواصل حازم إمام الظهير الأيمن للفريق أداء تدريبات تأهيلية بسبب شكواه من إصابة بشد في العضلة الأمامية. نفس الحال بالنسبة لمحمد إبراهيم الذي شارك بدون حذاء بسبب القرحة في كعب القدم.