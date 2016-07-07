الداخلية السعودية: منفذ هجوم المسجد النبوى سعودى ومدمن مخدرات

أعلن المتحدث الأمنى لوزارة الداخلية السعودية أن منفذ الهجوم الإرهابى قرب المسجد النبوى الشريف سعودى الجنسية، ويدعى نائر مسلم حماد النجيدى البلوى، يبلغ من العُمر 26 عاماً ولديه سابقة تعاطى مخدرات.

وأضاف المتحدث فى بيانله أنه اتضح من إجراءات التثبت من هوية منفذى التفجير الإرهابى بمحافظة القطيف، أنهم كل من عبد الرحمن صالح محمد العِمِر يبلغ من العمر 23 عاماً، ممن سبق إيقافهم لمشاركته فى تجمعات غوغائية تنادى بإطلاق سراح الموقوفين فى قضايا إرهابية، وإبراهيم صالح محمد العِمِر يبلغ من العمر 20 عاما، وعبد الكريم إبراهيم محمد الحسِنِى يبلغ من العمر 20 عاماً. وجميعهم لم يستخرجوا بطاقات الهوية الوطنية.

وبفحص العينات المرفوعة من مخلفات الانفجارين، تبين وجود آثار مادة النيتروجلسرين NITROGLYCERIN المتفجرة، وهى مماثلة للمادة التى ضبطت آثارها بحادث الانفجار بمواقف السيارات بمستشفى سليمان فقيه بجدة، ولا تزال الجهات المختصة تستكمل الفحوص ذات العلاقة بذلك.

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