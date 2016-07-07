السعودية: منفذ الهجوم الإرهابي عند المسجد النبوي سعودي ولديه سابقة بتعاطي مخدرات

كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية عن هوية منفذ الهجوم الإرهابي عند المسجد النبوي موضحًا أن المتهم يدعى نائر مسلم حماد النجيدي البلوي من السعودية ، ويبلغ من العُمر 26 عامًا ولديه سابقه تعاطي مخدرات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية أشارت الداخلية السعودية أنه تم ضبط 19 متهمًا ممن توفرت أدلة على خلفية الجرائم الإرهابية التي وقعت بالمدينة المنورة ومحافظتي جدة والقطيف موضحة أن منهم 7 سعوديين و 12 من الجنسية الباكستانية.

وتسبب انفجار قام به إنتحاري في نقطة أمنية بالقرب من المسجد النبوي الشريف في مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين معظمهم من رجال الأمن.