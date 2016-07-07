بالصور: النجمات والعيد .. أصالة بالمايوه وهند صبري تتقن المتعة

الاحتفال بالعيد متعة خاصة، إن لم تتقنها فعليك البحث عنها عبر الحسابات الرسمية لنجمات الفن العربي، فكل واحدة منهنّ تملك العشرات من الحيل لإدخال البهجة والسرور على أنفسهنّ، فالنجمة أصالة وجدت الفرحة مع طفليها بحوض السباحة، بينما خرجت النجمة هند صبري بنزهة بين أحضان الطبيعة مع رسالة لجمهورها "بإتقان المتعة".

المطربة السورية أصالة وجهت معايدة خاصة لجمهورها بمناسبة العيد، ثم باغتت الجميع بصورة لها داخل حوض السباحة برفقة طفليها التوأم، نشرتها عبر حسابها الموثق بموقع "الفيس بوك" مكتفية بتعليق صغير قالت فيه أنها تستمتع بالعيد مع أطفالها الصغار.

النجمة التونسية هند صبري وجهت رسالة بوقتها لمتابعيها ناشدتهم فيها الاتقان بالمتعة، ونشرت صورة لها من كواليس نزهة بين أحضان الطبيعة عبر حسابها الرسمي بموقع "الفيس بوك" وعلقت عليها قائلة: "أتقنوا الاستمتاع بإجازتكم تماماً مثل إتقانكم للعمل".

النجمة غادة عبد الرازق قررت الاحتفال بعيد ميلادها وعيد الفطر معاً في أجواء عائلية خاصة جداً، بصحبة ابنتها في منزلها، ويبدو أنها لن تبدأ رحلتها الصيفية المعتادة كل عام لسواحل أوروبا بعد انتهاء ماراثون رمضان، وستؤجلها لنهاية الشهر الجاري .

الفنانة الشابة منة فضالي قررت أن تقضي إجازة العيد وسط أجواء كروية، وغادرت القاهرة إلى باريس بصحبة والدتها لحضور نهائي بطولة الأمم الأوروبية، ونشرت صورة لها من العاصمة الفرنسية عبر حسابها بموقع "إنستقرام"، ولكنها لم تكشف فريقها المفضل.

النجمة الأردنية صبا مبارك قررت الاحتفال بنجاحها الباهر بمسلسل "أفراح القبة" بين أحضان بلدها الأردن، وغادرت القاهرة سريعاً لمشاركة أسرتها فرحة العيد.

المطربة الشابة رنا سماحة على عكس بقية بنات جيلها قررت قضاء العيد بين الكعك والبسكويت ودور العرض السينمائي، ويبدو أن لعبة التمثيل ستسرقها من أضواء الحفلات الغنائية، فقد أمضت اليوم الأول مع نجوم العرض الخاص لفيلم "من 30 سنة" وأعلنت أن بقية أيام العيد ستخصص للدعاية لفيلمها الأول "حارتي في بارتي".

أغلب النجمات هربن من حرارة الجو للسواحل ولكن النجمة دنيا سمير غانم فعلت العكس تماماً، وذهبت للمحافظة الأعلى حرارة بمصر، أسوان بصحبة زوجها وابنتها بهدف زيارة مركز مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب، وقضاء بعض الوقت بين جدران الفندق الشهير "جراند أوتيل" الذي تصدر قائمة اهتمامات المصريين بعد عرض مسلسل يحمل اسمه.

لكل نجمة طريقة للاستمتاع بالعيد .. برأيكم من الأكثر بهجة؟