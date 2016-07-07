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بالصور: نبيل الحلفاوي يرفض جائزة أفضل ممثل مساعد عن "ونوس"

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الخميس 07-07-2016 18:55

أعلن الممثل القدير نبيل الحلفاوي رفضه التام لترشيحه دوره بمسلسل "ونوس" أمام النجم الكبير يحيى الفخراني، لجائزة أفضل دور ثاني أو ممثل مساعد، مؤكداً أن تصنيف دوره فى استفتاءات دراما رمضان يفتقد للدقة، ويتغافل عن كونه "بطل" مثله مثل ونوس أو الفخراني.

الحلفاوي العائد للدراما الرمضانية بعد غياب بدور ياقوت ضمن أحداث مسلسل "ونوس"، أطلق تغريدة بعنوان "هام" قال فيها: "هام. للقائمين على الترشيحات والاستفتاءات. "ياقوت" هو الطرف الآخر للصراع. تصنيفه كدور مساعد يفتقر للدقة. لا يحق له منافسة أصحاب الأدوار المساعدة".

النجم القدير نبيل اختار من بين كل نجوم العمل الفنانة حنان مطاوع ليقدم لها تحية خاصة، قائلاً: "موهبة والتزام وجدية واحترام لفنها وسعي للإتقان ومع حسن الاختيار. لازم تكون النتيجة هي انكم تدوشوني بيها. ما تقولولها هيَّه، تاركا حساب حنان مطاوع لجمهوره لكي يكتبوا لها رأيهم بالعمل.

نبيل الحلفاوي يرى أن دور ياقوت بطولة كاملة ويرفض منافسة أصحاب الأدوار المساعدة بالاستفتاءات .. فهل تؤيده أم ترى أن المسلسل له نجم واحد هو يحيى الفخراني؟

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سيدتي