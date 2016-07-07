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السلطات الألمانية تعتقل باكستانيًا بتهمة التجسس لصالح إيران

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السلطات الألمانية تعتقل باكستانيًا بتهمة التجسس لصالح إيران السلطات الألمانية تعتقل باكستانيًا بتهمة التجسس لصالح إيران

قوات أمن ألمانية – أرشيفية

ألقت السلطات الألمانية القبض على باكستاني، قالت إنه كان يتجسس في البلاد لصالح إيران، وذلك ضمن مجموعة من الجواسيس.

وحسب ما أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الخميس، فإن الباكستاني البالغ من العمر 31 عامًا، كان يتجسس على الرئيس السابق لمجموعة معنية بالعلاقات الألمانية الإسرائيلية.

وأوضحت السلطات الألمانية أن المتهم الذي أشارت إلى اسمه بـ” مصطفى” فقط تماشيًا مع قواعد الخصوصية، اعتقل في مدينة بريمن شمالي ألمانيا، مشيرة إلى أنه سلم مع آخرين معلومات إلى إيران في أكتوبر 2015.

وأمر قاض بحبس الرجل على ذمة الاتهامات الموجهة له بالتجسس رسميا.

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