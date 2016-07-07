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«أبل» تتجه لإضافة تعديلات على نظام تشغيل أجهزتها لتسهيل عملية التبرع بالأعضاء

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«أبل» تتجه لإضافة تعديلات على نظام تشغيل أجهزتها لتسهيل عملية التبرع بالأعضاء «أبل» تتجه لإضافة تعديلات على نظام تشغيل أجهزتها لتسهيل عملية التبرع بالأعضاء

أرشيفية

أعلنت شركة “أبل” التقنية، أنها ستضيف تعديلًا على نظام تشغيل أجهزتها الذكية لتسهيل عملية التبرع بالأعضاء في الولايات المتحدة.

وذكرت عملاق التكنولوجيا أن التحديث الجديد للنظام “آي أو أس 10″، سيتيح لمستخدمي “آيفون” تسجيل الدخول في تطبيق”. “health app”، التابع لـ” أبل”، للمساعدة في عملية التبرع بالأعضاء.

ويقول رئيس لشركة “أبل” تيم كوك، إنه يأمل بأن التسجيل المريح في التطبيق المذكور سيخفف فترة انتظار المرضى لمتبرعين بالأعضاء وكذلك نقص المتبرعين.

وجاءت الخطوة بعد خطوات مماثلة اتخذتها الأميركية لتقليص فترة انتظار المرضى لمتبرعين بالأعضاء، وذلك في قائمة تزداد شخصًا واحدًا كل 10 دقائق.

وتظهر أرقام حكومية أميركية أن 22 شخصًا يموتون يوميًا وهم ينتظرون عملية زراعة أعضاء المنقذة للحياة.

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