بالصور.. مصرع 2 وإصابة 7 بحادث بكفر الشيخ
لقي اثنين مصرعهما، وأصيب 7 أخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية قبالة قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ.إعلان - Ads إعلان - Ads
وهرعت 9 سيارات اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفيين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، المصابين لمسشفى بيلا المركزى لتلقى العلاج، وتحرر المحاضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.
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الدراجة النارية بعد حادث التصادم
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الدراجة النارية بعد حادث التصادم فى كفر الشيخ
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تجمهر الاهالي فى كفر الشيخ بعد حادث التصادم
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وصول الاسعاف لإنقاذ المصابين