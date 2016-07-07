بالصور.. مصرع 2 وإصابة 7 بحادث بكفر الشيخ

لقي اثنين مصرعهما، وأصيب 7 أخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، ودراجة نارية قبالة قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ.

وهرعت 9 سيارات اسعاف لموقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفيين لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، المصابين لمسشفى بيلا المركزى لتلقى العلاج، وتحرر المحاضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.



>

الدراجة النارية بعد حادث التصادم



>

الدراجة النارية بعد حادث التصادم فى كفر الشيخ



>

تجمهر الاهالي فى كفر الشيخ بعد حادث التصادم



>

وصول الاسعاف لإنقاذ المصابين

إصابة 14 شخصا فى حوادث متفرقة أول أيام عيد الفطر بكفر الشيخ