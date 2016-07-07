موسكو عن تقرير «تشيلكوت»: من سيتحمل مسؤولية مقتل 150 ألفًا من مواطني العراق؟

أعلنت الخارجية الروسية أن تقرير “لجنة شيلكوت” حول مشاركة بريطانيا بالعملية في العراق أكد عدم وجود أي حاجة إلى غزو العراق وتزوير الحجج لدعم ضرورة العملية العسكرية بهذا البلد.

وبحسب “روسيا اليوم” قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس “ويبقى السؤال الرئيسي مفتوحًا: من وإلى أي مدى سيتحمل المسؤولية عن مقتل 150 ألفًا على الأقل من مواطني العراق، كما يقر التقرير نفسه؟ ناهيك عن ملايين اللاجئين ومئات الآلاف من الجرحى والعديد من جرائم العسكريين البريطانيين بحق السكان المحليين”.