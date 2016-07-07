5 نصائح للتغلب على الشعور بالتعب فى إجازة العيد.. اضحك وكل كويس

بعد 30 يوما من الصيام والإجهاد فى العمل والسهر والقيام بكل المهام اليومية بالإضافة إلى الحر الشديد، يشعر الكثيرين بالتعب والإرهاق خلال إجازة العيد ليقضوها فى نوم دائم تعويضا عن فقده فى شهر رمضان.

ويقدم خبراء التغذية على الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من النصائح التى نتعرف من خلالهم على أسباب التعب والإرهاق وطرق التغلب عليهم لقضاء أوقات ممتعة فى العيد، وهى:

>1. عدم حصول الجسم على ما يلزم من نسبة الحديد وهو ما يعرضك لخطر فقر الدم والأنيميا وهو ما يسبب الشعور بالتعب والإرهاق وتدنى الحالة المزاجية، وبتعويض هذه النسب بالأطعمة المختلفة يختفى هذا الشعور.

2. الجمع بين الأطعمة التى تحتوى على فيتامين Cالمتوفرة فى الفواكه والخضراوات مع مصادر من الحديد بخلاف اللحوم مثل البقول والخضار الخضراء الداكنة والمكسرات والفواكه يساعد الجسم فى امتصاص كل الفيتامينات التى تحسن المزاج مع تجنب تناول الشاى مع وجبات الطعام.

>3. انخفاض كمية من الماغنيسيوم يؤدى إلى الشعور بالتعب ويمكن تعويض هذه النسبة بتناول المكسرات والخضراوات الخضراء الداكنة بالإضافة إلى فيتامين (ب) الذى يلعب دور رئيسى فى تحويل الغذاء إلى طاقة.

4. من يعانون من الصداع النصفى لديهم شعور دائم بالتعب وهؤلاء يمتنعون من تناول الأطعمة المملحة والشيكولاته، والإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين B2 المتوفر فى سمك الماكريل والبيض والماشروم، حيث يقوم هذا الفيتامين فى تقليل ألم الصداع النصفى وعلاجه فى بعض الحالات وهو ما يحد من الشعور بالتعب.

5. هناك مجموعة من الأطعمة تعمل على تحسين المزاج وتقلل من الشعور بالتعب مثل الأرز البنى، الحمص، الكاجو، الفطر، اللوز، سمك الماكريل، والبيض

- 5 طرق للاستيقاظ مبكرا دون الشعور بالتعب.. اشرب مياه ونام فى هدوء أهمها

>

- عشان ما تكسلش.. تعرف على الأطعمة التى تقلل نشاطك