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الرئاسة الأفغانية ترحب بقرار باراك أوباما إبقاء 8400 جندي أمريكي في أفغانستان

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الرئاسة الأفغانية ترحب بقرار باراك أوباما إبقاء 8400 جندي أمريكي في أفغانستان الرئاسة الأفغانية ترحب بقرار باراك أوباما إبقاء 8400 جندي أمريكي في أفغانستان

الرئيس الأفغاني أشرف غني

رحبت الرئاسة الأفغانية بإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما إبقاء 8400 جندي أمريكي في أفغانستان حتى نهاية فترة حكمه في يناير 2017 ، على عكس ما أعلن سابقا بأنه سيتم الإبقاء على 5500 جندي.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس أن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني رحب بإعلان الرئيس باراك أوباما ؛ حيث نوهت الرئاسة الأفغانية بدور القوات الأمريكية في محاربة الإرهاب في أفغانستان ، مؤكدة أن الدولتين شريكتان في محاربة الإرهاب.

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر في وقت سابق أن يظل 5500 جندي أمريكي في أفغانستان حتى نهاية العام الجاري ، ولكنه عدل عن قراره – في ضوء الوضع الأمني الراهن في أفغانستان – معلنا أنه لن يغادر أفغانستان من الجنود سوى 1500 جندي ، ليبقى 8400.

أ ش أ

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