تقرير #في_القمة - متألقون في مباريات الأهلي والزمالك

إن تألقت في مباراة القمة فقد يضمن لك ذلك العي ملكا لأسابيع، أما إن أخفقت فعليك الاختفاء سريعا.

"في اليوم التالي لمباراة الستة نصحمي زملائي بأداء صلاة الجمعة في المنزل وعدم النزول للشارع، لكني لم أقتنع وجهزت نفسي للنزول".

"نظرت من الشباك فرأيت أعلام الأهلي في كل مكان، وهنا اقتنعت برأيهم وقررت البقاء في المنزل" محمد عبد المنصف حارس الزمالك يروي ذكرياته مع مباراة القمة.

في هذا التقرير، يرصد لكم FilGoal.com نجوم تألقت من لاعبي الأهلي والزمالك في مباريات القمة.

خالد بيبو

مع بداية الألفية الثالثة ظهر خالد بيبو بشكل مميز في مباريات القمة أمام الزمالك منذ انضمامه للأهلي قادما من الإسماعيلي وفي أول مباراة له سجل هدفا أمام الزمالك، بعد ذلك تألق بشدة في المباراة الشهيرة بموسم 2001/2002 التي فاز بها الأهلي 6-1 وسجل بيبو وقتها أربعة أهداف ليظل حتى وقتنا هذا واحدا من أشهر نجوم مباريات القمة.

محمد أبو تريكة

الهداف التاريخي لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك برصيد 13 هدفا، وفي أول مباراة له مع الأهلي أمام الزمالك بالدور الثاني موسم 2003/2004 سجل هدفه الأول في مرمى الأبيض رغم خسارة الأهلي في هذه المباراة بهدفين مقابل هدف.

أبو تريكة استمر في التألق مع الأهلي أمام الزمالك في جميع البطولات منذ عام 2004 وحتى 2013 ومن أشهر أهدافه في مرمى الزمالك هدف التعادل في نهائي كأس مصر 2007 قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة، ليلعب الفريقين وقت إضافي ويفوز الأهلي بالمباراة 4-3.

عماد متعب

أبرز مهاجمي الأهلي في السنوات العشر الأخيرة والمستمر حتى الآن مع الفريق الأحمر وخلال مشاركات متعب مع الأهلي أمام الزمالك سجل 10 أهداف في جميع البطولات، ويعد متعب هو الهداف الثاني للأهلي في مباريات القمة بعد محمد أبو تريكة.

وطوال مشاركات متعب أمام الزمالك لم يخسر سوى مباراة واحدة فقط وهي نهائي كأس مصر 2015.

مؤمن زكريا

رغم انتقاله للأهلي منذ عام ونصف فقط إلا أنه في مباريات القمة أمام الزمالك ظهر بمستوى مميز وسجل هدفين قائد بهما الأهلي للفوز على الزمالك في الدور الثاني من الموسم الماضي، وكذلك سجل هدفا في مباراة السوبر التي فاز بها الأهلي 3-2.

محمد بركات

منذ انضمامه للأهلي موسم 2004/2005 وطوال تاريخ مشاركاته في مباريات القمة لم يخسر أي مباراة من الزمالك بل وكان له أهدافا مؤثرة في الشباك البيضاء أبرزها هدفين في دوري أبطال إفريقيا 2005 وهدف التعادل الشهير في مباراة 3-3 موسم 2009/2010 كذلك هدفه في شباك الزمالك بدوري أبطال إفريقيا عام 2012.

حازم إمام

إمام الموهوبين كما يطلق عليه الجماهير البيضاء وأسطورة نادي الزمالك الذي دائما ما كان يتألق في مباريات القمة، وأشهر أهدافه في القمة موسم 2001/2002 عندما فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف في مرمى عصام الحضري.

حازم إمام سجل في مرمى الأهي 3 أهداف طوال مشاركاته في القمة.

محمود جنش

خاض الحارس البديل لفريق الزمالك مباراة واحدة فقط أمام الأهلي وهي نهائي كأس مصر الموسم الماضي وساهم في فوز فريقه بالمباراة والبطولة من خلال تصدياته العديدة طوال المباراة، ليكون هو الحارس الوحيد في قائمة الزمالك الحالية الذي استطاع الفوز على الأهلي في القمة.

وفي ذلك الموسم فاز جنش مع الزمالك ببطولتي الدوري المصري وكأس مصر.

جمال حمزة

أحد أبرز لاعبي الزمالك في الألفية الثالثة وهداف الزمالك في مباريات القمة أمام الأهلي برصيد 7 أهداف، ودائما ما كان يتألق جمال حمزة في مباريات القمة ويترك بصمته بتسجيل الأهداف في الشباك الحمراء ليكون أحد أبرز نجوم القمة على مر التاريخ.

جمال حمزة فاز مع الزمالك ببطولة الدوري 3 مرات والكأس مرتين ومثلهما لبطولة السوبر المصري، ومرة واحدة بدوري أبطال إفريقيا وبطولة للسوبر الإفريقي.

عبد الحليم علي

الهداف التاريخي لنادي الزمالك الذي دائما ما كان يتألق في مباريات القمة بداية الألفية الثالثة، وخلال مشاركاته أمام الأهلي سجل عبد الحليم علي 3 أهداف أشهرها الهدف الرائع في مرمى عصام الحضري موسم 2002/2003 في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك 3-1.

حسام حسن

انتقل حسام حسن للزمالك في موسم 2000/2001 وخلال 3 سنوات قضاها مع الفريق الأبيض كان واحدا من نجوم مباريات القمة واستطاع تسجيل 4 أهداف في مرمى الأهلي، وقبلها مع الأهلي سجل حسام 5 أهداف في الزمالك ليظل أحد أبرز نجوم مباريات القمة عبر التاريخ.