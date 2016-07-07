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«الصحة»: ٥وفيات و٦٧ إصابة حصيلة اليوم الأول لعيد الفطر

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«الصحة»: ٥وفيات و٦٧ إصابة حصيلة اليوم الأول لعيد الفطر «الصحة»: ٥وفيات و٦٧ إصابة حصيلة اليوم الأول لعيد الفطر

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٥ وإصابة ٦٧ مواطن في اليوم الأول لاحتفالات عيد الفطر المبارك على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد الخطيب رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة، أن هناك ٤٨ حالة إصابة ووفاة شخصين بسبب الطرق نتيجة تصادم المركبات على الطرق السريعة .

وأضاف، أن هناك ١٥ مصابًا بمشاجرات و٤ مصابين فى حرائق منازل بمحافظتى أسيوط والمنصورة، مشيرًا الى حدوث ٣ وفيات نتيجة الغرق بمحافظات القاهرة والغردقة ومطروح، وتم نقل جميع المصابين الى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم إلزام جميع مديرى الإسعاف بالمحافظات والمشرفيين بالتواجد فى أماكنهم وعدم غلق التليفونات المحمولة، والرد على أجهزة اللاسلكى على مدار الساعة، كما تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات واقسام الطوارىء، والغاء أجازات الفرق الطبية، وزيادة كميات أكياس الدم، والمستلزمات الطبية، بالأضافة الى رفع درجة الأستعداد بمركز التحكم الرئيسى ومركز الخدمات الطارئة ١٣٧.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه تم توفير المصل المضاد للتسمم الممبارى (الخاص بالتسمم من الأسماك المملحة)، وتكثيف الرقابة على محلات ومصانع الأغذية من حيث الاشتراطات الصحية ، الشهادات الصحية ، وأخذ عينات وفحصها معملياً ، لاتخاذ الاجراءات القانونية فى ضوء المخالفات، والتعامل الفورى فى حالة الابلاغ عن اى مصانع غير مرخصة .

واشار الي أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء المخالفات، وأيضًا التعامل الفورى في حالة الإبلاغ عن أي مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع المواد الغذائية بالاشتراك مع مباحث .

يذكر أن، وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خطتها للتأمين الطبى للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك بإعادة توزيع ٢٨٦٧ سيارة اسعاف محهزة، و١٠ لنشات أسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين، مشيرا الى أنه تم وضع سيناريو للتحرك المركزى تم إبلاغه لكل مديريات الصحة.

كما يوجد فريق طوارىء تحت الإستدعاء ٢٤ ساعة، كما تم وضع وحدات إسعاف متنقلة بالمنتزهات و الحدائق العامة و أماكن التجمعات مثل النوادى و الجوامع و الكنائس و غيرها، ويصحابها طاقم إسعافى يرأسهم طبيب إذا كانت قوة المرفق من الأطباء تسمح بذلك، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة و التعامل معها .

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أونا

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