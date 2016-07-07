وكيل "صحة دمياط" يتفقد مستشفى الرمد فى ثانى أيام عيد الفطر

تفقد الدكتور جمال عبد الناصر الحسيني وكيل وزارة الصحة بدمياط مستشفى الرمد اليوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر، حيث تأكد من تواجد الأطباء والتمريض والعاملين و استعداد المستشفى لاستقبال الحالات بتواجد وكيل المستشفى الدكتور اشرف العزب أثناء المرور.إعلان - Ads إعلان - Ads
>محافظ دمياط يتابع مع وكيل الصحة نتيجة المرور على المستشفيات
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يأتي ذلك في إطار خطة المتابعة والتفتيش و المرور من وكيل وزارة الصحة علي جميع مستشفيات المحافظة طوال فترة العيد.
>محافظ دمياط يتابع مع وكيل الصحة نتيجة المرور على المستشفيات
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