رئيس "مياه القليوبية": طوارئ لمواجهة أزمة الصرف بمنطقة أم بيومى

أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم إلغاء الإجازات وفرض حالة الطوارئ خلال العيد، لمواجهة مشكلة الصرف الصحى بمنطقة أم بيومى، بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، والدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية.

وقال مجاهد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه بتوجيهات من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تم الدفع بمعدات شفط المياه فى مناطق أم بيومى ومنطى لمواجهة الطفوحات لحين الانتهاء من عمل خط طرد صرف صحى بديل خلال الساعات القادمة.

وأشار مجاهد إلى أن الأمور تحسنت كثيرا خلال الـ 24 ساعة الماضية، نظرا للمجهودات التى بذلت وأيضا وضع حلول سريعة للتخلص من مياه الصرف الصحى الزائدة، بوضع بدائل أخرى لتخفيف الضغط على محطة رفع بيجام.

وذكر مجاهد أن السبب الرئيسى فى ارتفاع منسوب الصرف الصحى هو الكثافة السكانية العالية فى تلك المنطقة، والمبانى العشوائية وخطوط الصرف التى تم تنفيذها بمعرفة الأهالى، وأيضا التعدى على خطوط الصرف الصحى.



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سيارات شركة مياه الشرب والصرف أثناء العمل بالموقع



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سيارات الشفط تعمل على سحب المياه من الشوارع بأرض أم بيومى



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معدات شركة المياه أثناء تنفيذ خطة العمل بموقع منطقة أم بيومى



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مواصلة العمل خلال العيد للانتهاء من أزمة الصرف بأم بيومى



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سيارات تسحب مياه الصرف من منطقة أرض أم بيومى

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