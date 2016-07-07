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إعادة فتح محطة لقطارات الأنفاق في لندن بعد إنذار أمني

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إعادة فتح محطة لقطارات الأنفاق في لندن بعد إنذار أمني إعادة فتح محطة لقطارات الأنفاق في لندن بعد إنذار أمني

أرشيفية

قالت هيئة النقل في لندن إنها أعادت فتح محطة لقطارات الأنفاق اليوم الخميس، بعد إخلائها بسبب إنذار أمني إثر العثور على طرد مريب.

وبحسب رويترز فقد أغلقت محطة “بيكر ستريت” القريبة من عدد من المواقع السياحية ومنها متحف “مدام توسو” لنحو ساعة بينما استدعيت الشرطة وأمرت القطارات بعدم التوقف مما أدى إلى تأخيرات في منظومة قطارات الأنفاق.

وقالت شرطة النقل في بريطانيا “أغلقت المحطة كإجراء احترازي وحضرت الشرطة لفحص المكان”.

وأضافت قائلة “بناء على تقييم الشرطة تبين أن الجسم لا يشكل خطراً ويجري الضباط تحقيقاً في ملابسات الحادث”.

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