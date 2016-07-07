نشرةONA للفضائيات ا موسم جديد لـ«مذيع العرب» و«100 سؤال».. وسلمى الدالي تنضم للتلفزيون العربي

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA»، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

أعلنت الإعلامية سلمى الدالي عبر حسابها على “تويتر”، عن تقديمها أولى حلقات برنامجها الجديد” بتوقيت مصر”، اليوم، على شاشة قناة ” العربي”، ثاني أيام عيد الفطر المبارك ..للمزيد

أعلنت الإعلامية راغدة شلهوب في سهرتها الخاصة بالأمس على شاشة الحياة عن بعض تفاصيل الخريطة الجديدة لقناة الحياة والتي ستنطلق قريبًا..للمزيد

وضعت شاشة نايل دراما خريطتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال استضافة مجموعة من الفنانين في برنامج ” مساء الفن” والذي يبث على شاشة نايل دراما..للمزيد