لمريض السكر.. تناول الترمس وعصير الليمون وتجنب الأسماك المملحة

يرتبط عيد الفطر المبارك ببعض الأطعمة التى يقبل عليها الناس فى تلك المناسبة، حيث تعد الأكلات التى ترتبط بالعيد من التقاليد الأساسية التى لا يستغنى عنها الناس، ومن هذه التقاليد الشائعة أكل الترمس فى العيد مع الفسيخ والرنجة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور ممدوح النحاس أستاذ السكر والغدد الصماء بكلية طب المنصورة، أن الترمس من المأكولات المناسبة لمريض السكر، ويستطيع مريض السكر تناوله بأى كمية يريدها، لكن يجب محاولة تقليل الملح قدر الإمكان، خصوصا إذا تزامن مرض السكر مع ارتفاع ضغط الدم.

وقال: "يرتبط العيد بتناول كميات كبيرة من العصائر والمشروبات الغازية ويستطيع مريض السكر أن يجرى بعض التعديلات بأن يستبدل تلك المشروبات ببدائل تحتوى على كميات أقل من السكر، مثل عصير الليمون، العرقسوس، الكركدية، المشروبات الغازية الدايت، ويبقى تناول الماء دائما الأفضل فاحرص على شرب أكبر كمية ممكنة من الماء".

وأكد أن العيد يرتبط بتناول الفسيخ والرنجة والملوحة وهى أسماك محفوظة عن طريق التمليح، وبالتالى يستطيع مريض السكر تناول القليل جدا منها على سبيل التذوق مع الوضع فى الاعتبار أن الأملاح الزائدة مضرة لمريض السكر، خصوصا إذا تزامن مرض السكرى مع ارتفاع ضغط الدم، موضحا أنه يجب عدم الإكثار من تناول الخبز ويمكن تناول أى كمية من البصل فهو مفيد لمريض السكر.

وحذر من الفسيخ قائلا: "قد يحتوى على سموم خطيرة لذلك يجب توخى الحذر عند الشراء، ويجب أن يكون الفسيخ معلوم المصدر، وغير متحلل ويحتفظ بكثير من خصائص الأسماك، وكذلك الرائحة يجب أن تكون الرائحة المعتادة للفسيخ وليست رائحة كريهة".

وأضاف أنه لابد أن نتذكر أن الاحتفال بالأعياد يرتبط دائما بالتنزه والتريض فاحرص على المشى لفترات أطول، وممارسة الرياضة المحببة لك فى الأعياد، مؤكدا أن ذلك يساعد الجسم على حرق أى سعرات زائدة، كما أن الرياضة تحسن فعالية معظم أدوية السكر، وتمكنها من التعامل مع أى ارتفاعات محتملة، بالإضافة لفوائد الرياضة على كل أجهزة الجسم بما فى ذلك تحسين الحالة النفسية.

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