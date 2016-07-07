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حبس عاطلين وسائق 4 أيام لاتهامهم بسرقة ورشة رخام فى المعادى

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حبس عاطلين وسائق 4 أيام لاتهامهم بسرقة ورشة رخام فى المعادى حبس عاطلين وسائق 4 أيام لاتهامهم بسرقة ورشة رخام فى المعادى
قررت نيابة المعادى، برئاسة المستشار عمرو شريف، حبس عاطلين وسائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة ورشة رخام فى المعادى.

كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا يفيد بتمكن النقيب أحمد محمد الكردى، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المعادى، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط محمد شلبى سائق، وأحمد حسن عاطل، وأحمد محمد عاطل؛ أثناء استقلالهم السيارة رقم ق م ب 9158 نقل بيضاء اللون "قيادة الأول" محمل عليها 5 قطع من الرخام والجرانيت.

وبمناقشتهم اعترفوا بسرقتها من داخل ورشة رخام الكائنة بمنطقة شق الثعبان ملك مصطفى حسن، صاحب ورشة رخام، بأسلوب "كسر القفل".

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10371، لسنة 2016م، جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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