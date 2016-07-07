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الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" غدا

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الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" غدا الإمارات تشارك في اجتماع وزراء دفاع حلف "الناتو" غدا

وصل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع مساء اليوم العاصمة البولندية "وارسو" على رأس وفد عسكري رفيع المستوى يضم عددا من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يبدأ أعماله غدا ويستمر يومين بمشاركة أكثر من 28 دولة.

وكان في مقدمة مستقبلي معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع - لدى وصوله مطار وارسو - الدكتور يوسف عيسي حسن الصابري سفير الدولة لدى بولندا وسعيد عبيد محمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" والعقيد آرثر ماراشكيفيش الملحق العسكري غير المقيم لجمهورية بولندا لدى الدولة وعدد من ضباط وزارة الدفاع البولندية.
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