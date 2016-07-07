أخبار عاجلة

مساء الأنوار: قرار وطني من اتحاد الكرة رداً على حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: تعليق عماد النحاس وبعض لاعبي وادي دجلة علي حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع م. نجيب ساويرس علي هامش تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا -
لبنان تستنكر تفجيرين استهدفا كنيستين في مصر -
«شيفروليه» تكشف عن أقوى سياراتها للدفع الرباعي -
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
مساء dmc - د/ عماد جاد: هناك من يبرر للإرهابي جريمته .. لا أحد يبرر القتل -
أصالة تعلن تبرعها لضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
بالفيديو والصور.. جنازة شعبية بالبحيرة لشهيد الشرطة في تفجير "المرقسية" -
محافظ الغربية: حادث "مار جرجس" لن ينجح فى إيقاف مسيرة البلاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عودة الاختناق لميدان إدفو بعد يومين من زيارة محافظ أسوان

Google+ Print
عودة الاختناق لميدان إدفو بعد يومين من زيارة محافظ أسوان عودة الاختناق لميدان إدفو بعد يومين من زيارة محافظ أسوان
رصدت "اليوم السابع" عودة مشهد التكدس المرورى فى الميدان البحرى بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، ذلك الاختناق المزمن الذى ينعكس على سيولة الحركة المرورية ببقية شوارع مدينة إدفو، خاصة أن الميدان البحرى هو أكبر ميدان بالمدينة، وتتفرع منه العديد من المحاور والشوارع الرئيسية.

ويزيد من تفاقم المشكلة إصرار الكثير من سائقى الأجرة لمناطق شمال غرب مركز إدفو على تحميل الركاب من قلب الميدان، رافضين التحميل من موقف السيارات الرسمى ناحية شمالى المدينة.

وكان محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى تفقد منذ يومين مدينة إدفو، حيث شملت جولته تفقد الميدان البحرى والشوارع المتفرعة منه، ومنها شارع مجلس المدينة، ومنطقة السوق، واستمع محافظ أسوان إلى مطالب وشكاوى المواطنين الذين التقى بهم خلال الجولة التفقدية، والتى كانت أبرزها تكدس السيارات وخاصة سيارات النقل بمنطقة الميدان البحرى.

ووجه حجازى رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة مرور إدفو، بتكثيف الحملات المرورية لإعادة الانضباط وتسيير حركة المركبات والسيارات بشكل يحقق السيولة المرورية المطلوبة، وتفادى وقوع أى مستقبلية، فضلاً عن قيام محافظ أسوان بإعطاء توجيهاته لمرور أسوان، بدعم مرور إدفو، بعدد من الضباط لتوفير الخدمات المناسبة لتحقيق السيطرة المرورية اللازمة بمختلف أنحاء مركز ومدينة إدفو، بجانب تنظيم حركة سير مركبات التوك توك التى يجرى حالياً حصرها لترخيصها وتحديد خط سيرها داخل القرى فقط، وكلف رئيس مدينة ادفو أيضاً بمتابعة مطالب وشكاوى المواطنين لتلبيتها ووضع الحلول اللازمة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.


>غرق فتاة أثناء تنزه أسرتها على النيل فى ثانى أيام العيد بأسوان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة

نادى قضاة مجلس الدولة يدين الحوادث الإرهابية ضد دور العبادة