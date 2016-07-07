عودة الاختناق لميدان إدفو بعد يومين من زيارة محافظ أسوان

رصدت "اليوم السابع" عودة مشهد التكدس المرورى فى الميدان البحرى بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، ذلك الاختناق المزمن الذى ينعكس على سيولة الحركة المرورية ببقية شوارع مدينة إدفو، خاصة أن الميدان البحرى هو أكبر ميدان بالمدينة، وتتفرع منه العديد من المحاور والشوارع الرئيسية.

ويزيد من تفاقم المشكلة إصرار الكثير من سائقى الأجرة لمناطق شمال غرب مركز إدفو على تحميل الركاب من قلب الميدان، رافضين التحميل من موقف السيارات الرسمى ناحية شمالى المدينة.

وكان محافظ أسوان اللواء مجدى حجازى تفقد منذ يومين مدينة إدفو، حيث شملت جولته تفقد الميدان البحرى والشوارع المتفرعة منه، ومنها شارع مجلس المدينة، ومنطقة السوق، واستمع محافظ أسوان إلى مطالب وشكاوى المواطنين الذين التقى بهم خلال الجولة التفقدية، والتى كانت أبرزها تكدس السيارات وخاصة سيارات النقل بمنطقة الميدان البحرى.

ووجه حجازى رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة مرور إدفو، بتكثيف الحملات المرورية لإعادة الانضباط وتسيير حركة المركبات والسيارات بشكل يحقق السيولة المرورية المطلوبة، وتفادى وقوع أى حوادث مستقبلية، فضلاً عن قيام محافظ أسوان بإعطاء توجيهاته لمرور أسوان، بدعم مرور إدفو، بعدد من الضباط لتوفير الخدمات المناسبة لتحقيق السيطرة المرورية اللازمة بمختلف أنحاء مركز ومدينة إدفو، بجانب تنظيم حركة سير مركبات التوك توك التى يجرى حالياً حصرها لترخيصها وتحديد خط سيرها داخل القرى فقط، وكلف رئيس مدينة ادفو أيضاً بمتابعة مطالب وشكاوى المواطنين لتلبيتها ووضع الحلول اللازمة لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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