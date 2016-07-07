بالصور.. بشار الأسد وأسرته فى زيارة للمصابين بمنازلهم بحمص

زار الرئيس السورى بشار الأسد، الجرحى والمصابين جراء القتال فى البلاد بقري ?‏ريف حمص، اليوم الخميس، بحسب ما أوردت رئاسة الجمهورية السورية على صفحتها بفيسبوك.

واصطحب بشار الأسد، زوجته وأولاده خلال الزيارات التى قام بها إلى منازل المصابين فى كل من قرية الكنيسة، وتنونة، وقرية المضابع، فى ريف حمص.

وكان الظهور الأخير للرئيس السورى، فى صلاة عيد الفطر المبارك، أمس الأربعاء، فى مسجد الصفا بمدينة حمص الواقعة وسط سوريا.



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بشار وأسرته فى زيارة المصابين



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بشار يصافح أسرة المصابين



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بشار وزوجته فى زيارة المصابين



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أحد المصابين



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زوجة بشار تتحدث لأحد المصابين



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بشار وصور مع المصابين