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جميلة وعذراء وقد يصل ثمنها الى 12500$.. إعلان لداعش عبر واتس آب

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جميلة وعذراء وقد يصل ثمنها الى 12500$.. إعلان لداعش عبر واتس آب جميلة وعذراء وقد يصل ثمنها الى 12500$.. إعلان لداعش عبر واتس آب
رصد مركز صواب الإماراتى، بيع تنظيم "داعش" النساء من خلال دعاية عبر تطبيق "واتس آب"، وكتب المركز عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر : "داعش تهين كرامتها وتبيعها من خلال دعاية عبر الواتس آب، أم لطفل ذا 3 سنوات، ورضيع ذا 7 أشهر ويبلغ سعرها 3700 دولار .

وأضاف المركز : "جميلة وعذراء وقد يصل ثمنها إلى 12500$، بكل همجية هكذا تعرض داعش فتاة أيزيدية عمرها 12 عاما للبيع".

جدير بالذكر، أن مركز صواب مباردة مشتركة إماراتية أمريكية لمحاربة الفكر المتطرف لتنظيم داعش الإرهابى على الإنترنت ، وتهدف إلى فضح الجرائم التى ترتكب ضد النساء والرد على نشاطات التنظيم الدعائية.


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داعش تبيع نسائها عبر الواتس اب


>- الإسلام برىء من اغتصاب "داعش" للنساء باسم "التسرى".. لا دليل من القرآن والسنة عليه.. وبعض الفقهاء أباحوا وطء "السيد" لجاريته دون موافقتها ودون زواج أو أجر.. "تنظيم الدولة" شرعن البغاء باسم الدين

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مصر 365

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