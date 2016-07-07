جميلة وعذراء وقد يصل ثمنها الى 12500$.. إعلان لداعش عبر واتس آب

رصد مركز صواب الإماراتى، بيع تنظيم "داعش" النساء من خلال دعاية عبر تطبيق "واتس آب"، وكتب المركز عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر : "داعش تهين كرامتها وتبيعها من خلال دعاية عبر الواتس آب، أم لطفل ذا 3 سنوات، ورضيع ذا 7 أشهر ويبلغ سعرها 3700 دولار .

وأضاف المركز : "جميلة وعذراء وقد يصل ثمنها إلى 12500$، بكل همجية هكذا تعرض داعش فتاة أيزيدية عمرها 12 عاما للبيع".

جدير بالذكر، أن مركز صواب مباردة مشتركة إماراتية أمريكية لمحاربة الفكر المتطرف لتنظيم داعش الإرهابى على شبكة الإنترنت ، وتهدف إلى فضح الجرائم التى ترتكب ضد النساء والرد على نشاطات التنظيم الدعائية.



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داعش تبيع نسائها عبر الواتس اب

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