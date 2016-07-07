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بالصور.. نقل توفيق عكاشة لعرضه على نيابة المنصورة لاتهامه بخطف نجله

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نقلت قوات أمن الدقهلية، منذ قليل، توفيق عكاشة عضو مجلس النواب المفصول، من مقر محبسه بقسم ثان المنصورة، لنيابة ثان المنصورة، للتحقيق معه فى المحضر المحرر ضده من طليقته باختطاف نجله الواقع ضمن حضانتها.

وكان "عكاشة" قد تم عرضه على النيابة صباح اليوم، للتحقيق معه فى الواقعة، وأمرت بحبسه لحين ورود تحريات المباحث.

وقد أفادت مصادر أمنية لـ "اليوم السابع" أن تحريات المباحث أكدت صحة الواقعة، وأفادت مصادر مقربة من الطرفين أنهما أوشكا على صيغة تصالح، ولكن سير مفاوضات التصالح غير مؤكد.

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نقل توفيق عكاشة فى محبسه أثناء عرضه على النيابة

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توفيق عكاشة لحظة دخوله النيابة


>توفيق عكاشة فى النيابة "حجز مستمر".. التحفظ على النائب المفصول لحين وصول تحريات المباحث حول اتهام طليقته له بخطف نجلهما.. وإشهار سلاح "9 مم" والقيادة دون رخصة اتهامات تلاحق الإعلامى السابق
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