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صراع الصفقات – ' لا تقلق يا يونايتد حتى لو طار بوجبا لمدريد '

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صراع الصفقات – ' لا تقلق يا يونايتد حتى لو طار بوجبا لمدريد ' صراع الصفقات – ' لا تقلق يا يونايتد حتى لو طار بوجبا لمدريد '

وعد مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير مانشستر يونايتد بجلب صفقة من العيار الثقيل للفريق الإنجليزي في خط الوسط، سواء كانت مع بول بوجبا نجم يوفنتوس أو غيره.

"مانشستر إيفينينج نيوز" ذكرت أن مانشستر يونايتد سيحصل على خدمات بلايز ماتويدي نجم باريس سان جيرمان في حال عجز عن ضم بول بوجبا من يوفنتوس.

يونايتد قدم عرضا وصل إلى 120 مليون يورو لضم بوجبا لكن النجم الفرنسي صاحب الـ23 عاما يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد.

رايولا وكيل بوجبا وكذلك وكيل ماتويدي، ولهذا وعد يونايتد بصفقة من الاثنين هذا الصيف.

ماتويدي يمتد عقده مع سان جيرمان لعامين، لكن اللاعب يدرس الخروج من الدوري الفرنسي والتوجه لإنجلترا.

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