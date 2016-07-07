محمد رمضان في مواجهة «الفخراني» و«فيفي عبده» على خشبة المسرح في العيد

كتب: هاني صابر

> يواجه النجم محمد رمضان، منافسة صعبة بموسم عيد الفطر، بمسرحيته”أهلا رمضان”، أمام النجم الكبير يحيي الفخراني الذي عاد بمسرحيته “ليلة من ألف ليلة” التي حققت ايرادات عالية عقب انطلاقها، والمواجهة الثانية مع الفنانة الكبيرة فيفي عبده بمسرحيتها” حارة العوالم ” .

ويبقي الجمهور أمام 3 خيارات، إما إختيار مسرحية منهما لدخولها، أو عدم الدخول خاصة مع إرتفاع أسعار تذاكر هذه المسرحيات وخاصة “أهلا رمضان” التي وصل سعر التذكرة للفرد الي 500 جنيه، أو تفضيل دخول فيلمًا سينمائيًا من الأفلام المعروضة أو عدم دخول السينما او المسرح والاكتفاء بما شاهدوه من أعمال درامية في رمضان .

مسرحية”ليلة من ألف ليلة”، بطولة يحيي الفخراني ولطفى لبيب، هبة مجدي، محمد محسن، سلمى غريب، وليد فواز، تأليف الشاعر الراحل بيرم التونسي، وإخراج محسن حلمي، والتي يستمر عرضها يوميًا ما عدا يوم الأربعاء .

أما مسرحية “حارة العوالم”، فيشارك في بطولتها فيفي عبده والمطرب ريكو وسيد النبطشي وهاني حسن الاسمر ومصطفي درويش ، ومن تأليف طارق رمضان ومن إخراج محسن رزق ،ومن إنتاج محيي زايد.

بينما يشارك في بطولة مسرحية “أهلا رمضان”، محمد رمضان وروجينا وحسام داغر ومحمد حسني وهنا الزاهد ومن تأليف وليد يوسف ومن إخراج خالد جلال .