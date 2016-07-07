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ميدو يوجه رسالة قبل الموسم الجديد: ' عودة الجمهور ومسؤولية الأمن '

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ميدو يوجه رسالة قبل الموسم الجديد: ' عودة الجمهور ومسؤولية الأمن ' ميدو يوجه رسالة قبل الموسم الجديد: ' عودة الجمهور ومسؤولية الأمن '

تحدث أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق ومدرب الزمالك الأسبق عما يجب أن يحدث في الكرة المصرية قبل بداية الموسم الجديد.

الأهلي توج رسميا بطلا للدوري المصري قبل النهاية بجولتين وينتظر مواجهة الزمالك يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من المسابقة. قمة سينتهي بعدها الدوري بشكل نهائي.

وغرد ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بخصوص نقل مباراة القمة إلى ملعب السويس قائلا: "الموافقات الأمنية للمباريات بقت ابوخ حاجه في كرة القدم المصرية".

وأضاف نصا "ازاي الاهلي والاسماعيلي ماينفعش يتلعب في السويس والزمالك والأهلي يتلعب هناك".

ويرى ميدو ضرورة عودة الجماهير بداية من الموسم المقبل في الدوري قائلا: "لازم بداية من الموسم القادم يعود الجمهور، ويتحمل الأمن مسؤوليته في تأمين المباريات. على ان لا يصطحب الفريق الضيف جمهوره!!".

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