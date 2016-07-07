في_القمة – مران الأهلي .. غموض موقف الشيخ ويول يخفي ملامح التشكيل

لم يكمل أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي مران الفريق يوم الخميس استعدادا لمواجهة الزمالك ليحوم الغموض حول موقفه من المشاركة في اللقاء.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم السبت في قمة الجولة الأخيرة من الدوري المصري. قمة تأتي بعد حسم لقب الدوري لصالح المارد الأحمر قبل جولتين من النهاية.

وظهر الشيخ في مران الأهلي قبل أن يغادر عقب تدريبات الجري حول الملعب، ولم يتضح حتى اللحظة أسباب مغادرته للمران سواء لتعرضه للإصابة أو غير ذلك.

وعلى الجانب ذاته حرص مارتن يول على إخفاء ملامح تشكيل الأهلي للمباراة فقام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

مجموعة أولى شهدت تواجد أحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب ورامي ربيعة وحسين السيد وباسم علي ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وحسام غالي ورمضان صبحي وجون أنطوي وعماد متعب.

بينما المجموعة الثانية تضم شريف إكرامي ومحمد هاني وأحمد حمدي وأحمد حجازي وعمرو جمال وعمرو السولية وسعد سمير وصبري رحيل ورمضان صبحي.

وكان رمضان صبحي قد انتظم في التدريبات الجماعية للفريق ليعلن وبشكل كبير جاهزيته لمواجهة الزمالك.

وأجرى صالح جمعة تدريبات تأهيلية مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل وذلك تنفيذا لعقوبة اللاعب.

وكان الأهلي قد أعلن توقيع مارتن يول عقوبة على صالح جمعة نظرا لغيابه عن مران المستبعدين من لقاء الاتحاد السكندري، قبل أن يرفض الخضوع للوزن حسبما قرر الجهاز الفني للفريق. (طالع التفاصيل)