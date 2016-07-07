في القمة - قبل يول.. ماذا فعل مدربو الأهلي الأجانب في بداياتهم أمام الزمالك

تنتظر جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الختامية للدوري المصري هذا الموسم المقرر لها السبت المقبل بملعب بتروسبورت.

الأهلي حسم الدوري قبل النهاية بجولتين لتكون هذه البطولة الأولى التي يحققها المدرب الهولندي مارتن يول منذ توليه تدريب الفريق الأحمر قبل عدة شهور.

وتعد مباراة الزمالك والأهلي المقبلة هي القمة الأولى التي يخوضها المدررب الهولندي مارتن يول.

ويسرد لكم FilGoal.com ماذا فعل مدربي الأهلي الأجانب في القمة الأولى لهم أمام الزمالك.

هيدوكوتي

المدير الفني المجري الذي تولى تدريب الأهلي في الفترة من 1973 وحتى 1980 خاض أول قمة له أمام الزمالك في الدور الأول من الدوري موسم 1973/1974 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للأهلي أنور سلامة بينما سجل للزمالك فاروق جعفر.

جيزا كالوكساي

بعد رحيل هيدوكوتي عن تدريب الأهلي عام 1980 تولى مواطنه جيزا كالوكساي المهمة الفنية للأهلي وفي أول مباراة له أمام الزمالك بالدوري موسم 1980/1981 خسر الأهلي بهدفين دون رد سجلهما أحمد عبد الحليم وعبد الرحيم محمد.

دون ريفي

في موسم 1984/1985 خاض المدرب الإنجليزي دون ريفي المدير الفني للأهلي وقتها أول مباراة قمة أمام الزمالك واستطاع تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله علاء ميهوب.

آلان هاريس

المدرب الإنجليزي الشهير آلان هاريس الذي تولى تدريب الأهلي في مطلع التسعينات من القرن الماضي حقق الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد في أول مباراة قمة له بالدوري موسم 1993/1994 وسجل أهداف الأهلي إبراهيم حسن ومحمد يوسف ومحمد عبد الجليل.

راينير هولمان

الألماني راينير هولمان الذي عمل مدربا للأهلي في التسعينات وللزمالك في الألفية الثالثة، خاض أول مباراة قمة له وهو مدربا للأهلي بالدوري موسم 1995/1996 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

راينير تسوبيل

المدرب الألماني راينير تسوبيل تولى تدريب الأهلي في موسم 1998/1999 وفي أول مباراة قمة أمام الزمالك بالدوري فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي في هذه المباراة حسام حسن وإبراهيم حسن بينما سجل هدف الزمالك محمد صبري.

هذه المباراة شهدت أول أهداف حسام حسن في بطولة الدوري بعد وصوله لحاجز الـ100.

ديكسي

مرة أخرى تولى مدرب ألماني تدريب الأهلي وهو ديكسي وفي أول مباراة قمة له تعادل الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق وسجل للأهلي خالد بيبو وسجل هدف الزمالك وليد صلاح عبد اللطيف.

مانويل جوزيه

الأسطورة مانويل جوزيه صاحب التاريخ الطويل مع الأهلي خسر مباراة القمة الأولى له في موسم 2001/2002 بهدفين مقابل هدف وسجل هدفي الزمالك حازم إمام بينما سجل للأهلي علاء إبراهيم، بينما في مباراة الدور الثاني بنفس الموسم فاز الأهلي 6/1.

جو بونفرير

الموسم الشهير باسم موسم سيد عبد النعيم الذي خسر فيه الأهلي في الجولة الأخيرة وفاز الزمالك بلقب المسابقة، كان يتولى وقتها تدريب الأهلي المدير الفني الهولندي جو بونفرير وفي أول مباراة له أمام الزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وسجل للأهلي سيد عبد الحفيظ ومحمد جودة من ضربة جزاء بينما سجل للزمالك مدحت عبد الهادي ومحمد عبد الواحد.

خوان كارلوس جاريدو

المدرب الإسباني الذي تولى تدريب الأهلي في موسم 2014/2015 في أول مباراة له أمام الزمالك كانت في بطولة السوبر المصري وانتهت بالتعادل السلبي وفاز الأهلي بعدها بضربات الترجيح.