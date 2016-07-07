وكيل حمودي يوضح لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب للأهلي

هل بالفعل وقع أحمد حمودي جناح نادي الزمالك المعار من نادي بازل السويسري على عقود انضمامه إلى الأهلي؟ يحيي علي وكيل اللاعب يُجيب لـFilGoal.com.

حمودي انضم إلى الزمالك بداية الموسم في صفقة إعارة من نادي بازل وانتهت الإعارة مع نهاية شهر يونيو.

وخرجت العديد من التقارير تشير لتوقيع حمودي على عقود انضمامه إلى الأهلي فما صحة ذلك؟

يٌجيب يحيي علي لـFilGoal.com قائلا: "حمودي لم يوقع على أي عقود لانتقاله إلى الأهلي مثلما يتردد. هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف "الأهلي لم يرسل حتى اللحظة أي خطاب رسمي إلى بازل بشأن حمودي. لم يتم التفاوض بشكل رسمي لضمه اللاعب".

وأوضح "يوجد مفاوضات ودية معي ولكن هذه أمور طبيعية وخصوصا أن إعارة اللاعب انتهت مع الزمالك. ولكنه لم يوقع ولم يرسل الأهلي أي خطاب رسمي للنادي السويسري بخصوص اللاعب".

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