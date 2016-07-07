وزارة البيئة تشكل غرفة عمليات لمتابعة حوت مارينا .. وتؤكد: عديم الأسنان

أعلنت وزارة البيئة، اليوم، الخميس، عن تلقيها بلاغا يفيد بتواجد حوت فى منطقة مارينا، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بجهاز شئون البيئة من المختصين بقطاع حماية الطبيعة والإدارات المعنية.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أنه تم الدفع بمجموعات علمية متخصصة للرصد والمراقبة والتتبع لحركة الحيوان والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدته على الخروج من السواحل الضحلة التى جنح إليها والعودة إلى بيئته الطبيعية فى المياه العميقة وجارى مسح المناطق التى شوهد فيها الحوت والأماكن التى يتوقع تواجده فيها للتعامل الفورى مع الموقف من قبل المتخصصين.

وأشار الوزارة، إلى أنه على الفور قام فريق العمل بالتوجه إلى المنطقة لتفقد الوضع والتواصل مع المواطنين المتواجدين فى المنطقة، حيث تم الحصول على مقاطع فيديو تم تصويرها للحوت خلال قربة من الساحل.

وأوضحت، أنه بتحليل مقطع الفيديو تبين أنه أحد أنواع الحيتان البالينية عديمة الأسنان والمعروف باسم حوت الزعنفة أو الحوت المزعنف (Fin whale)، مؤكدة أن فريق العمل لازال متواجد بالمنطقة التى تم فيها مشاهدة الحوت.

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