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لمريض الكبد.. ابتعد عن الفسيخ والرنجة وكل قليلا من الكعك

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لمريض الكبد.. ابتعد عن الفسيخ والرنجة وكل قليلا من الكعك لمريض الكبد.. ابتعد عن الفسيخ والرنجة وكل قليلا من الكعك
تنتشر أمراض الكبد بين المصريين بشكل كبير، خصوصا مرضى فيروس سى والمرضى الذين يعانون من دهون على الكبد، لذلك ينصح أطباء الكبد بأخذ الحيطة وتناول القليل من الكعك وتجنب الفسيخ والرنجة لعدم تدهور حالة الكبد والدخول فى مشاكل صحية خلال العيد.

وفى هذا السياق أكد الدكتور عاصم الشريف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر أن مريض الكبد إذا كان يعانى من التهاب كبدى مزمن ويعانى من تليف كبد فعليه بتقليل والملح والسكر.

وقال الدكتور عاصم الشريف: "لا مانع من تناول الكعك والبسكويت والغريبة ولكن بكميات قليلة".

وقال عن أكل الفسيخ والرنجة: "لا يفضل أن يتناول مريض الكبد هذه الأطعمة وعلى الأشخاص العاديين الذين لا يعانون من أمراض مزمنة تناول القليل منها بعد نقعها فى الزيت والليمون"، مضيفا أنه على مريض الكبد تناول الفاكهة والخضروات وتجنب الملح والدهون والسكر الزائد.

أما إذا كان المريض يعانى من تليف غير متكافئ فمعنى هذا أن هناك خلل بوظائف الكبد، وبالتالى فغير مسموح له بتناول الأطعمة المملحة مثل المخللات، موضحا أنه لا يسمح له إلا بتناول 80 إلى 100 جرام بروتين يوميا، ويسمح له بالنشويات والخضروات والبروتينات، مع الحفاظ على مستوى السكر فى الدم لأن كثير من مرضى الكبد غير المتكافئ يعانون من مرض السكر ويأكلون الكعك، ما يعرض حياتهم للخطر ويؤدى إلى ارتفاع مستوى السكر فى الدم.

وقال إن الذين يعانون من دهون على الكبد ووظائف وأنزيمات الكبد لديهم طبيعية يمكنهم تناول القليل من الكعك مثل الإنسان الطبيعى، لكن مع عدم الإسراف فى تناول الدهون والسكريات والملح.

- تخلص من دهون الكبد بمحاربة السمنة وتناول القليل من الكحك لمنع الإصابة

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مصر 365

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