وفاة ثلاثة أشخاص في حوادث تدهور برأس الخيمة

لقي مواطن يدعى ( ز، ر، ح 15 عاماً ) مصرعه نتيجة انحراف وتدهور مركبته التي كان يقودها في إحدى المناطق برأس الخيمة، في تمام الساعة 14:35 مما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بعمود إنارة أدى إلى نشوب حريق في جميع أجزاء المركبة.

ومن جانب آخر لقي شخصان من الجنسية الآسيوية مصرعهما فيما أصيب ثلاثة آخرون بإصابات بليغة بعد تعرض مركبتهم التي كانوا يستقلونها لحادث انحراف وتدهور بإحدى المناطق كذلك برأس الخيمة .

وأشار العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات عن وقوع حادث تدهور وتعرض مركبة لحادث انحراف ووقوعها أسفل إحدى الأودية الجافة.

وأضاف العميد الحميدي على الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني بالتعاون مع إسعاف شرطة الفجيرة؛ لمكان الحادث حيث تبين أن شخصان قد فارقا الحياة وأعمارهم تراوحت بين 20 إلى 30 عاما؛ بينما تم نقل ثلاثة أشخاص مصابين بإصابات وصفت بالبليغة وتراوحت أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما؛ حيث تم نقلهم لإحدى المستشفيات التابعة لإمارة الفجيرة لاستكمال العلاج اللازم؛ وتم تحويل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

وجدد العميد الحميدي نداءه لجميع قائدي المركبات بضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية والانتباه للطريق خاصة في الأماكن الوعرة أو الجبلية أو التي توجد بها انحناءات كثيرة والتخفيف من السرعة في أماكن الأودية؛ متمنيا للجميع قضاء وقت ممتع في هذه الأيام التي تشهد مناسبة دينية وهي عيد الفطر المبارك .